Spania har en ny date med videospill på SAGA Barcelona Game Fest i oktober

Det er alltid gode nyheter når det kommer nye personlige arrangementer der du kan prøve nye dataspill, snakke med utviklerne eller få vite mer om de siste nyhetene fra dataspillverdenen. I fjor var Gamereactor mediepartner for BCN Game Fest (videospillfestivalen i Barcelona, tidligere kjent som Indie Dev Day), og i år vil arrangementet finne sted fra 9. til 11. oktober, rett etter San Diego Comic Con Malaga.

Arrangementet finner sted på Fira de Barcelona Montjuïc, et 14 000 kvadratmeter stort område der det vil være en rekke aktiviteter for bransjefolk, et B2B-område for forretningsvirksomhet, og det forventes deltakelse av studioer og prosjekter fra over 35 land. Arrangementet er et resultat av sammenslåingen av de tre ledende messene i bransjen (Plataforma per la Llengua, BCN Game Fest og Retrobarcelona), og målet er å etablere seg som det viktigste møtestedet for videospillindustrien.

SAGA BCN Game Fest vil inneholde utstillingsstander med demoer av nye spill, spesialbutikker og områder med salg av merchandise. Det blir også en esport- og konkurransesone, et stort område dedikert til promotering og bevaring av retrospill, samt en sone med familieaktiviteter og en food court, og det blir også et program med en rekke workshops, podcaster, konferanser, foredrag og rundbordsdiskusjoner.

Planlegger du å besøke Barcelona i oktober?