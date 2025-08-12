Spania i brann: 22 storbranner registrert bare i sommer med en ødeleggende august så langt

HQ

I løpet av helgen som gikk ble det kjent at Las Médulas, et historisk gullgruveområde (i León, Spania) som står på UNESCOs verdensarvliste, brant. I nærheten, nordvest i landet, i Galicia, er det registrert flere store branner bare i løpet av de siste ukene, både i slutten av juli og begynnelsen av august. Ekstremt høye temperaturer som følge av den pågående hetebølgen, sterk vind, klimaendringer og dessverre også menneskelig aktivitet (påsatte branner) ligger bak årets katastrofe.

Selv om skogbranner dukker opp på det spanske kartet hvert år, har 2025 vært spesielt voldsomt så langt, og vi er ikke engang halvveis gjennom toppmåneden august. I vår var det én stor skogbrann (GIF på spansk), men i løpet av de syv sommerukene økte antallet raskt og forferdelig til hele 22, hvorav 10 bare i løpet av de første 11 dagene av den pågående måneden, ifølge ElDiario. En skogbrann regnes som en GIF når den overskrider 500 svidde hektar.

Ifølge samme kilde, selv om det totale antallet branner registrert i landet i året gikk ned sammenlignet med for to tiår siden, vokste gjennomsnittet av GIF jevnt og trutt til 23 årlig, et tall som 2025 er i ferd med å se, med nesten hele halvøya i fare for skogbrann. I tillegg til Galicia og Castilla-León er også Andalucía, Extremadura, Catalonia og Castilla-La Mancha rammet av skogbranner, og tusenvis av mennesker er evakuert og åkre, avlinger og skoger er tapt for alltid.

Klimakrisen gir de beste forutsetninger for ødeleggende branner som sprer seg raskt, og derfor må det iverksettes flere tiltak og mer bevissthet for å forhindre en ny svart sommer.