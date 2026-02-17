Spania innleder etterforskning av X, Meta og TikTok på grunn av AI-generert misbruksinnhold

HQ

Spanias regjering kunngjorde tirsdag at de vil be påtalemyndigheten om å etterforske de sosiale mediegigantene X, Meta og TikTok for angivelig å ha spredt AI-genererte overgrepsmateriale mot barn. Statsminister Pedro Sánchez sa at plattformene undergraver barns mentale helse, verdighet og rettigheter, og at " straffefriheten til disse gigantene må ta slutt."

Avgjørelsen eskalerer spenningen mellom USA og Europa om regulering av Big Tech. X og TikTok hadde ikke umiddelbart svart, mens Meta nektet å kommentere. Kunngjøringen følger lignende handlinger i Frankrike, der politiet raidet Xs kontorer i Paris på grunn av relaterte påstander; selskapet nektet for å ha gjort noe galt ...