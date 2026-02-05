Spania irettesetter Telegram-grunnleggeren for hans massebudskap mot forbudet mot sosiale medier

HQ

Den spanske regjeringen har anklaget Telegram-grunnlegger Pavel Durov for å "spre løgner" og forsøke å undergrave demokratiske institusjoner, etter at han sendte en massemelding til appens brukere i Spania der han kritiserte regjeringens planer om å begrense tilgangen til sosiale medier for unge under 16 år og å pålegge teknologiselskaper ansvar for skadelig innhold.

Durovs melding, som ble sendt onsdag, advarte om at de foreslåtte tiltakene kan gjøre Spania "til en overvåkingsstat under dekke av 'beskyttelse'" og hevdet at krav om aldersverifisering vil bane vei for sporing av "alle brukeres identitet", mens ansvarsregler kan oppmuntre plattformene til å oversensurere innhold og undertrykke politisk dissens, journalistikk og vanlige meninger.

Spanske myndigheter fordømte inngrepet og hevdet at det hadde til hensikt å svekke tilliten til offentlige institusjoner. "Telegram-grunnlegger Pavel Durov brukte sin ubegrensede kontroll over appen til å sende en massemelding til alle brukere i Spania, der han spredte flere løgner og kom med illegitime angrep mot regjeringen. Dette er første gang dette har skjedd i vårt lands historie", sier en talsperson for regjeringen. "Spanjolene kan ikke leve i en verden der utenlandske tech-oligarker kan oversvømme telefonene våre med propaganda etter eget forgodtbefinnende, bare fordi regjeringen har kunngjort tiltak for å beskytte mindreårige og håndheve loven."

Episoden følger et økende mønster av spenninger mellom europeiske regjeringer og teknologimilliardærer. Bare en dag før Durovs melding beskrev Elon Musk statsminister Pedro Sánchez som en "sann fascistisk totalitær" som svar på de foreslåtte reglene. Europeiske myndigheter har i økende grad tatt i bruk strategier i sosiale medier, inkludert memes og offisielle tilbakevisninger, for å svare på teknologibransjens innblanding i innenrikspolitikken.

Spanske myndigheter hevder at lovforslaget tar sikte på å beskytte mindreårige og regulere plattformene, ikke å begrense ytringsfriheten. Statsminister Sánchez reagerte på kontroversen med en replikk hentet fra Don Quijote: "La tech-oligarkene bjeffe, Sancho, det betyr at vi er på rett spor."

Debatten belyser en bredere europeisk bekymring for innflytelsen fra utenlandske teknologiselskaper. Frankrike, Danmark og andre land undersøker hvordan de kan redusere avhengigheten av ikke-europeiske plattformer og i stedet ta i bruk egenutviklede løsninger eller løsninger med åpen kildekode for å beskytte den offentlige digitale infrastrukturen ...

