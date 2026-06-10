Spania kvalifiserer seg til kvinne-VM 2027 før England med en enorm målforskjell på +18

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Spania vant «finalen» mot England og kvalifiserte seg dermed til VM for kvinner 2027. Både verdensmestrene og europamestrene (samt VM-sølvvinnerne og EM-sølvvinnerne) havnet i gruppe A3 i UEFA-kvalifiseringen til VM 2027. og bare gruppevinneren ville få direkte kvalifisering til turneringen.

Spania, Frankrike, Danmark og Tyskland var de fire gruppevinnerne i gruppespillet og slipper å delta i play-offene senere i år.

England tok det første slaget og slo Spania 1-0 på Wembley i april i fjor. Spania svarte imidlertid med en 4-0-seier i Palma de Mallorca forrige fredag. Så, på tirsdag, fant den siste kampdagen i kvalifiseringen sted, og England håpet at Spania skulle snuble... men det skjedde ikke: Spania knuste Island 6-1 og kvalifiserte seg som gruppeleder.

England gjorde hjemmeleksene sine og slo også Ukraina 3-0, men det var ikke nok, da Spania hadde en mye bedre målforskjell: +18 for å kvalifisere seg som gruppevinner, etter å ha scoret 21 mål på seks kamper og kun sluppet inn 3 mål (fem seire, kun ett tap mot England). I kontrast til dette, selv om England også nesten hadde en full pott (fem seire, tapte bare mot Spania), hadde de scoret 13 mål og sluppet inn 5, noe som ga en målforskjell på +8.

Det er ikke noe stort problem, da alle de andre lagene i gruppene har kvalifisert seg til play-off, som skal spilles mellom september og desember 2026. Det vil være syv andre UEFA-nasjoner i kvinne-VM 2027.