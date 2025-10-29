Spania markerer årsdagen for flommen i Valencia

HQ

Spania markerer i dag at det er ett år siden de ødeleggende oversvømmelsene som krevde 237 menneskeliv over hele landet. Det er ett år siden det som har blitt beskrevet som en av Europas dødeligste flomkatastrofer de siste 50 årene.

Flommen, som rammet 29. oktober 2024, ble utløst av styrtregn som førte til oversvømmelser over hele det østlige og sørøstlige Spania. De sørlige forstedene til Valencia ble hardest rammet, og 229 av ofrene ble funnet der.

Til minne om ofrene vil innbyggerne i Valencia legge ut 229 nødfolietepper på et offentlig torg, mens to stille fakkeltog vil møtes i Benetusser, et av områdene som ble hardest rammet av oversvømmelsene.

Oversvømmelser i Valencia // Shutterstock

Til tross for den dystre tonen på årsdagen, er det offentlige sinnet fortsatt sterkt. I helgen gikk titusener ut i gatene og krevde den konservative regionlederen Carlos Mazóns avgang, og beskyldte regjeringen hans for ikke å ha kommet med advarsler i tide.

Som svar på dette kunngjorde Spanias regjering tirsdag en ny pakke med lånegarantier på 5 milliarder euro (5,8 milliarder kroner) for å støtte de berørte husholdningene og bedriftene. Mer enn 8 milliarder euro er allerede bevilget til gjenoppbyggings- og oppryddingsarbeidet.

Flommen i 2024 var forårsaket av et værfenomen som lokalt kalles en DANA, et isolert lavtrykk i stor høyde som dannes når kalde og varme luftmasser kolliderer. Forskere advarer om at disse ekstreme hendelsene blir stadig hyppigere som følge av klimaendringene.