Spania mister en sommertradisjon i 2027: La Vuelta a España endrer datoene

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UCI offentliggjorde i forrige uke kalenderen for World Tour-rittene for menn og kvinner i 2027, og det har ført til en betydelig forsinkelse i Vuelta a España, den tredje og siste av de årlige "Grand Tours" i landeveissykling, som vanligvis finner sted mellom midten og slutten av august og midten av september.

I år, 2026, vil La Vuelta a España finne sted mellom 22. august og 13. september. Men i 2027 vil rittet finne sted helt i august, mellom 4.-26. september 2027. Dette skyldes at 2027 blir et år med "Super-VM", som samler 20 UCI-VM-disipliner, og som finner sted i Haute-Savoie Mont-Blanc i Frankrike fra 24. august til 5. september.

Årets UCI-VM vil bli arrangert på de vanlige datoene i slutten av september (fra 20.-27. september 2026 i Canada), men neste år vil det lengre VM-rittet bli flyttet frem, noe som vil føre til en betydelig forsinkelse i la Vuelta a España, og gjøre slutt på en sommertradisjon med å se sykkelrittet på ettermiddagen, i "siesta-tiden"...

Heldigvis vil Tour de France 2027 fortsette på sine vanlige datoer, 2.-25. juli 2027, med start i Skottland, England og Wales.