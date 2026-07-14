Spania mot Frankrike: En kort historie om rivaliseringen mellom VM-favorittene

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De store kampene i VM finner sted denne uken: Frankrike og Spania er de første landene som møtes i semifinalen (tirsdag 14. juli, kl. 21.00 CEST, 20.00 BST): Frankrike satser på en utrolig tredje finale på rad; Spania satser på å nå sin andre finale noensinne, og vinne sin andre stjerne etter 2010.

I teorien forventer noen at Frankrike skal være favoritt, siden de har målscorende stjerner som Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé og Michael Olise, men Spania har vært det beste forsvaret og har hittil bare sluppet inn ett mål (og Frankrikes landslagstrener Didier Deschamps sier at Spania er favoritt). Det som er sikkert, er at dette blir en utrolig kamp... og mange tror at den som vinner i kveld, vil være den store favoritten i en finale mot England eller Argentina.

Utrolig nok er det bare én tidligere kamp mellom Spania og Frankrike i et VM. Det var i åttendedelsfinalen i 2006: Frankrike kom tilbake fra bakstand og vant 3–1, med mål av Ribéry, Vieira og Zidane; Frankrike endte opp med å tape finalen mot Italia.

Senest har Spania slått Frankrike to ganger: i semifinalen i Nations League 2025 med 5–4, og i semifinalen i UEFA-EM med 2–1. Frankrike slo imidlertid Spania 2–1 i finalen i Nations League 2021, den første utgaven av turneringen.

Lenge før det var den mest minneverdige kampen finalen i UEFA-EM 1984, der Platini og Bellone scoret og Frankrike vant 2–0. I offisielle kamper (i FIFA- eller UEFA-turneringer) klarte ikke Spania å slå Frankrike før i kvartfinalen i UEFA-EM i 2012, da de vant 2–0. Deres siste vennskapskamp, i 2017, endte også med seier for Spania.

Totalt har de to nasjonene møtt hverandre 38 ganger siden 1922, inkludert vennskapskamper, hvor Spania har vunnet 18, Frankrike 13 og det har vært 7 uavgjorte. Hvem vinner i kveld og går til VM-finalen?