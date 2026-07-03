Spania mot Portugal er bekreftet som høydepunktet i VM-åttendedelsfinalene på mandag

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Et iberisk derby er bekreftet som et av høydepunktene i åttendedelsfinalene i FIFA-VM etter torsdagens resultater. Først, i kanskje sin beste kamp i VM så langt, overmannet Spania Østerrike 3–0, med to mål av Mikel Oyarzabal og ett av Pedro Porro, noe som forbedret inntrykket fra kampen mot Uruguay og ga enda en kamp uten baklengsmål.

Noen timer senere var kampen mellom Portugal og Kroatia langt mer jevn: Portugal var klart dominerende i første omgang, men det var Ivan Perisic i det 53. minutt som brakte Kroatia i ledelsen. Etter at flere mål ble underkjent av VAR – ett fra Kroatia og ett fra Portugal – endte Cristiano Ronaldo opp med å utligne på straffespark, og ble dermed den eldste VM-spilleren som har scoret i en sluttspillkamp.

Avslutningen på kampen var begivenhetsrik, men hjerteskjærende for Kroatia: etter at Gonçalo Ramos hadde gitt Portugal ledelsen i det 94. minutt, utlignet Josko Gvardiol igjen i det 103. minutt av tilleggstiden. Den halvautomatiske teknologien avdekket imidlertid at ballen hadde berørt Igor Matanovic på veien gjennom, noe som gjorde at Mario Pasalic sto i offside, og dermed ble Kroatias håp (sølv i 2018, tredjeplass i 2022) knust og satte muligens en stopper for Luka Modrics karriere.

Spania mot Portugal på mandag

Dette betyr at Spania og Portugal skal møtes igjen mandag 6. juli kl. 21:00 CEST/20:00 BST i åttendedelsfinalen – et nytt kapittel i den iberiske rivaliseringen, etter Portugals seier over Spania i finalen i Nations League 2024/25 for ett år siden. Totalt har Spania og Portugal spilt 41 kamper (offisielle kamper inkludert vennskapskamper: Spania vant 17 ganger, Portugal 7 ganger, og det ble 17 uavgjorte.