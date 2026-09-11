Spania møter det overmektige USA, mens Frankrike tar opp kampen mot vertsnasjonen Tyskland i VM i basketball for kvinner

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FIBA-verdensmesterskapet i basketball for kvinner har pause i dag, og de to semifinalene finner sted i morgen, etter at Spania slo Australia 89–66 og vertsnasjonen Tyskland også slo Belgia 93–74 i torsdagens kamper. Tidligere hadde Frankrike knust Kina (90–61) og USA knuste Ungarn 108–56, noe som avgjorde hvem som skulle møtes i semifinalene.

Og Spania har fått den «vanskelige» semifinalen, da de skal møte USA, landet som har vunnet de fire siste utgavene av turneringen (2010, 2014, 2018 og 2022), og totalt 11 verdensmesterskap siden turneringen ble opprettet i 1953.

Ingen ønsker å møte USA, selv om Italia tidligere denne uken nesten, nesten overrasket USA i gruppespillet: kampen endte 55–52, det laveste poengantallet USA har scoret i en VM-seier siden de slo Australia 42–38 i 1967.

Samtidig skal Frankrike møte Tyskland, og spille mot hjemmepublikummet i Berlin. Her er kampoppsettet for FIBA-VM for kvinner denne helgen:

Semifinaler i FIBA-VM for kvinner



Semifinale 1: Frankrike mot Tyskland, lørdag 12. september, kl. 16.30 CEST, kl. 15.30 BST



Semifinale 2: Spania mot USA, lørdag 12. september, kl. 20.00 CEST, kl. 19.00 BST



Kamp om tredjeplassen: Søndag 13. september, kl. 16.30 CEST, 15.30 BST



Finale: Søndag 13. september, kl. 20.00 CEST, kl. 19.00 BST

