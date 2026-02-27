Spania nærmer seg Tyskland på UEFA-rankingen; en Champions League-plass står på spill

HQ

Resultatene i utslagsrundene i Champions League, Europa League og Conference League var gode for de spanske lagene, middelmådige for de tyske og forferdelige for de italienske. Og det er viktig, for en ekstra plass i Champions League neste sesong, for det femte beste laget i sin hjemlige liga, står på spill.

For øyeblikket leder England rangeringen med alle de ni lagene i europeiske turneringer kvalifisert for åttedelsfinalene: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle og Tottenham i Champions League; Aston Villa og Nottingham Forest i Europa League; og Crystal Palace i Conference League.

De leder UEFA-koeffisienten som gir en ekstra UCL-plass til de to beste lagene... så hvem tar den andre plassen?

Spania plasserte 6 av de 8 lagene i europeiske åttendedelsfinaler: Barcelona, Atleti og Real Madrid i Champions League; Betis og Celta de Vigo i Europa League; og Rayo Vallecano i Conference League.

Tyskland plasserte 5 av sine 7 lag på europeiske plasser: Bayern München og Bayer Leverkusen i Champions League; Freiburg og Stuttgart i Europa League; og Mainz 05 i Conference League.

Men Borussia Dortmund ble eliminert i denne ukens runde i Champions League, og mens Stuttgart kvalifiserte seg, tapte de denne ukens kamp. Dette betyr at selv om Tyskland fortsatt leder kappløpet om andreplassen, med 17 571 poeng, har de tapt terreng til Spania, 17 406 poeng. Til sammenligning har England 22 291 poeng.

Italia ligger ikke så langt bak, med 17 357 poeng. De har Atalanta i Champions League, Bologna og Roma i Europa League, og Fiorentina i Conference League. De fikk imidlertid store tilbakeslag da Inter og Juve denne uken ble eliminert fra Champions.

Resultatene fra åttedelsfinalene i Champions, Europa og Conference 10-12. mars og 17-19. mars kan avgjøre om Spania går forbi Tyskland i kampen om den ekstra plassen i Champions League neste sesong. Følg med på fredagens trekning av åttendedelsfinalene!