Spania, Nederland, Irland og Slovenia trekker seg fra Eurovision 2026 etter at Israel fikk lov til å delta

HQ

Fire land (Spania, Nederland, Irland, Slovenia) kommer til å boikotte Eurovision Song Contest 2026 etter at Israel fikk lov til å delta i konkurransen, til tross for at flere kringkastere har bedt om at landet ikke får delta på grunn av krigen i Gaza.

Irlands kringkaster RTÉ sa at de ikke ville delta i konkurransen eller kringkaste den, med henvisning til "det forferdelige tapet av menneskeliv i Gaza og den humanitære krisen der." Spanias RTVE trakk seg også, og kalte EBUs beslutningsprosess "utilstrekkelig" og uttrykte "mistillit" til festivalens organisasjon. Slovenias RTVSLO og den nederlandske kringkasteren AVROTROS viste også til konflikter.

Israel 2025 // Shutterstock

Avgjørelsen kom etter at European Broadcasting Union (EBU), som organiserer Eurovision, stemte for ikke å holde en egen avstemning om Israels deltakelse. I stedet godkjente medlemmene nye regler som skal forhindre at regjeringer eller tredjeparter påvirker avstemningsresultatene på en utilbørlig måte.

Israels president, Isaac Herzog, hilste avgjørelsen velkommen og sa at landet "fortjener å være representert på alle scener rundt om i verden", og uttrykte håp om at Eurovision vil fortsette å fremme kultur, musikk og forståelse på tvers av landegrensene.

Andre land, deriblant Storbritannia og Tyskland, bekreftet at de vil fortsette å delta. Kringkastere fra Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island støttet også EBUs nye regler og sa at de fortsatt vil være involvert i konkurransen.

Den 70. Eurovision Song Contest vil finne sted i Wien neste år, etter Østerrikes seier i årets konkurranse med sangeren JJ.