Spania og Argentina skal spille en Finalissima i mars 2026, og de kan spille flere kamper

HQ

Finalissima, den tidligere turneringen der de nylige vinnerne av UEFA Euro og vinnerne av Copa América møttes, vil bli spilt igjen neste år, som en "appetittvekker" for VM 2026. Det blir fjerde gang det skjer: Frankrike slo Uruguay i 1985, Argentina slo Danmark i 1993, og nå sist slo Argentina Italia i 2022.

2026-utgaven, mellom Spania og Argentina, vil bli spilt på Lusail Stadium i Qatar 27. mars 2026, i landslagspausen der de siste VM-sluttspillene skal spilles. Men det blir mer: Ifølge As er begge forbundene (det spanske RFEF og det argentinske AFA) og begge konføderasjonene (UEFA og CONMEBOL) i samtaler om å legge til enda en kamp i landslagspausen.

Planen for øyeblikket er også å involvere Saudi-Arabia. Tanken er at de tre dagene etter Finalissima skal spille hver sin vennskapskamp mot Saudi-Arabia og Qatar. Hvem som skal møte hvem, er opp til debatt: De rapporterer at Qatar fortsatt presser på for å få Finalissima til landet, men i teorien vil det være Qatar som er vertskap for denne kampen, som vil sette Leo Messi og Lamine Yamal opp mot hverandre for første gang, og muligens den eneste gangen...