Spania og Tyrkia inngår avtale på 2,6 milliarder euro for 30 treningsfly

Tyrkia og Spania har inngått en avtale på 2,6 milliarder euro (3,06 milliarder dollar) om at det spanske luftforsvaret skal kjøpe 30 lette treningsfly av typen HURJET fra Turkish Aerospace Industries, og leveransene skal starte i 2028. Avtalen omfatter også integrerte treningssystemer, vedlikeholdsinfrastruktur og langsiktig driftsstøtte.

Første utenlandske salg av Tyrkias HURJET-treningsfly

Avtalen markerer det første utenlandske salget av Tyrkias HURJET-treningsfly og følger etter en samarbeidsavtale som ble inngått med Airbus i juli som en del av bredere anskaffelsesforhandlinger. Tyrkiske tjenestemenn sa at avtalen kan styrke forsvarsindustrisamarbeidet mellom de to NATO-allierte.

Tyrkia har utvidet forsvarssektoren, redusert avhengigheten av utenlandske leverandører og utviklet avanserte programmer, blant annet sitt første innenlandske jagerfly, KAAN, og luftvernsystemet "Steel Dome". Landet har også blitt en stor droneprodusent og -eksportør de siste årene.

Haluk Gorgun, leder for Tyrkias forsvarsindustrimyndighet, beskrev avtalen som en "flerdimensjonal eksportpakke med høy verdiskapning for forsvarsindustrien", og understreket dens strategiske betydning for Ankara.