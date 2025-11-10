Spania og USA deler de øverste plassene i Warhammer World Championships 2025

HQ

Warhammer World Championships er over, og etter flere dagers opphetet konkurranse i Atlanta har vi kåret sammenlagtvinnere og mestere for hvert spill du kan spille i den dystre, fjerne fremtiden eller i dødsrikene.

I år ble topplasseringene delt mellom Spania og USA. Begge landene hadde 39 turneringspoeng, mens Frankrike kom på tredjeplass med 36 poeng og Italia på fjerdeplass med 34 poeng. Som det ofte er tilfellet med alt som er oppfunnet av engelskmennene, vant ikke England Warhammer World Championships, men vi var ikke pinlig langt nede på topplisten, og fikk en femteplass med 32 poeng.

Når vi ser på de individuelle vinnerne, ser vi at Richard Siegler fra USA vant Warhammer 40 000, Jean-Baptiste Aymes tok hjem toppremien etter noen harde Age of Sigmar-kamper, og Fernando Marcos fra Spania slo tilbake konkurrentene i Warhammer 40 000: Kill Team.

Du kan sjekke ut alle de strålende øyeblikkene fra turneringen i Warhammer Communitys oppsummering her.

Dette er en annonse: