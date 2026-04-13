Spania oppfordrer Kina til å ta større del i utformingen av en multipolar verden

Spanias statsminister Pedro Sánchez har oppfordret Kina til å ta på seg en større global lederrolle, og hevder at en mer "multipolar" verden krever et sterkere engasjement fra Beijing i viktige internasjonale spørsmål.

I entale ved Tsinghua-universitetet under sitt siste besøk i Kina sa Sánchez at landet bør spille en større rolle i håndteringen av utfordringer som klimaendringer, global sikkerhet, ulikhet og styring av fremvoksende teknologier som kunstig intelligens.

Uttalelsene hans kommer i en tid der mange europeiske ledere revurderer globale allianser, særlig ettersom USA viser tegn til å trekke seg tilbake fra lederroller på flere internasjonale arenaer. Sánchez understreket at Europa også må "fordoble innsatsen" som svar på denne endrede maktbalansen.

Det er ventet at den spanske lederen skal møte Xi Jinping for å diskutere geopolitiske spørsmål og styrke de bilaterale båndene. Spania har posisjonert seg som en av de mer åpne europeiske økonomiene overfor Kina, og har tatt til orde for samarbeid fremfor konfrontasjon til tross for pågående handels- og sikkerhetsproblemer.