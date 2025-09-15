Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Verdensnyheter

Spania oppfordrer til å utestenge Israel og Russland fra internasjonale idrettskonkurranser

Pedro Sánchez etterlyser resolutt handling ettersom konfliktene fortsetter å påvirke internasjonale arrangementer.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Spanias statsminister har bedt om at Israel og Russland utelukkes fra internasjonale idrettsarrangementer inntil de pågående konfliktene i Ukraina og Gaza får en slutt. I en tale etter at voldelige protester i Madrid avbrøt et stort sykkelritt, fordømte han urolighetene som førte til at den siste etappen og podieseremonien måtte avlyses. Lederen understreket behovet for at globale idrettsorganisasjoner tar et standpunkt mot voldshandlinger, og fremstilte utestengelsene som et nødvendig skritt for å opprettholde internasjonalt ansvar og solidaritet. Hvis du vil vite mer om saken, kan du selvfølgelig lese mer via følgende lenke. Go!

Spania oppfordrer til å utestenge Israel og Russland fra internasjonale idrettskonkurranser
Madrid Spania; 05 10 2023: Pedro Sánchez Perez-Castejón, statsminister i Spania og generalsekretær i det spanske sosialistpartiet, under et innlegg i den spanske deputertkongressen // Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

VerdensnyheterSpaniaRusslandRusslandUkrainaIsraelPalestina


Loading next content