Spania oppfordrer til å utestenge Israel og Russland fra internasjonale idrettskonkurranser

Spanias statsminister har bedt om at Israel og Russland utelukkes fra internasjonale idrettsarrangementer inntil de pågående konfliktene i Ukraina og Gaza får en slutt. I en tale etter at voldelige protester i Madrid avbrøt et stort sykkelritt, fordømte han urolighetene som førte til at den siste etappen og podieseremonien måtte avlyses. Lederen understreket behovet for at globale idrettsorganisasjoner tar et standpunkt mot voldshandlinger, og fremstilte utestengelsene som et nødvendig skritt for å opprettholde internasjonalt ansvar og solidaritet. Hvis du vil vite mer om saken, kan du selvfølgelig lese mer via følgende lenke. Go!