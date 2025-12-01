Spania oppløser nynazistisk terrorcelle knyttet til den amerikanskbaserte gruppen kjent som "The Base"

HQ

Spansk politi har oppløst landets første kjente celle knyttet til den nynazistiske gruppen "The Base", som er utpekt som en terrororganisasjon av EU.

Myndighetene arresterte tre personer og varetektsfengslet den mistenkte lederen i Castellon, nord for Valencia. Blant våpnene som ble funnet, var skytevåpen, treningsvåpen, ammunisjon, kniver og taktisk utstyr, i tillegg til nynazistisk materiale.

"The Base", som ble grunnlagt i 2018 i USA, tar til orde for "accelerasjonisme", med mål om å destabilisere demokratiske institusjoner. Spansk politi sa at de mistenkte var svært radikaliserte, hadde gjennomført paramilitær trening og hadde uttrykt vilje til å utføre angrep.

Spansk politi sa at gruppen også brukte sosiale medier til å rekruttere sympatisører. Cellens leder hadde direkte kontakt med gruppens grunnlegger, som nylig oppfordret til konsolidering av internasjonale celler. For mer informasjon, sjekk ut følgende video .