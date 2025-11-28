Spania overlever Tysklands angrep, og alt avgjøres i returoppgjøret i Women's Nations League: 0-0

HQ

At finalen i Women's Nations League går over to kamper har vært kontroversielt, men etter kveldens kamp er det kanskje ikke så dumt... spesielt for Spania, som motsto et mye mer aggressivt Tyskland, som imidlertid ikke klarte å omsette noen av sjansene i mål.

Til tross for resultatet kan Spania endelig hvile etter en ukarakteristisk svak kamp for verdensmestrene, som ble dominert av Tyskland, og som gikk frustrerte fra banen på grunn av uflaksen.

Kampen endte 0-0, så alt skal avgjøres i returkampen, en ekte finalekamp, på tirsdag ... der Spania har hjemmebanefordel: Den finner sted på Estadio Metropolitano, hjemmebanen til Atlético de Madrid, kl. 18:30 CET, 17:30 GMT.

Hvordan se Nations League for kvinner

Konkurransen sendes kun på de offentlige kanalene i de respektive landene. Det er ingen internasjonale kringkastere for denne kampen.



Tyskland: ZDF



Spania RTVE



Frankrike: France TV



Sverige SVT

