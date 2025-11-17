Spania planlegger å bli en del av verdens raskeste høyhastighetstog med en reise Madrid-Barcelona på under to timer

HQ

Spania vil gå videre med oppgraderingen av høyhastighetsbanen mellom Madrid og Barcelona, med mål om å redusere reisetiden til under to timer, sa transportminister Óscar Puente mandag. Oppgraderingen vil gjøre det mulig for togene å kjøre i 350 km/t, en hastighet som i dag bare oppnås i Kina.

Regjeringen vil sette i gang en mulighetsstudie til 2,3 millioner euro for å undersøke hvordan det nye målet kan nås. Blant alternativene er å forbedre tilgangen til stasjonene, legge til nye jernbanestrekninger for å unngå overbelastning og bruke en ny togmodell utviklet av Adif som forbedrer aerodynamikken og reduserer skader på sporet.

Et fremstøt for å holde seg i front i Europas høyhastighetsmarked

Spania har allerede det største høyhastighetsnettverket i EU, med mer enn 4 000 km linjer i drift. Bare Madrid-Barcelona-korridoren alene transporterer rundt 15 millioner passasjerer hvert år, og etterspørselen fortsetter å øke etter hvert som høyhastighetstrafikken overgår nivåene fra før pandemien.

Når byggingen er i gang, forventes det at renoveringen vil ta omtrent tre år. Departementet har ikke spesifisert når mulighetsstudiene vil være ferdige, men Puente sa at målet er å holde Spania i front når andre land (som Storbritannia) sliter med å få fart på sine egne høyhastighetsprosjekter.