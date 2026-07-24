Spania rammet av skogbranner: Regjeringen erklærer nasjonal krisetilstand og ber om støtte fra EU

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Spania opplever en av de verste somrene noensinne når det gjelder skogbranner, med over 130 000 hektar brent hittil i 2026, hvorav nesten halvparten er skogarealer, ifølge estimater fra RTVE. Det er flere aktive branner for øyeblikket, blant annet en av de største på mange år, La Mierla i Guadalajara, som allerede har brent ned 35 300 hektar, men som nå er «stabilisert» etter flere uker med ødeleggelser.

En av de nyeste brannene, i den sørvestlige delen av regionen Madrid og provinsen Ávila, som allerede har brent over 6 000 hektar og tvunget over 11 000 mennesker til å evakuere, har ført til at det er erklært nasjonal beredskapssituasjon i de berørte områdene på grunn av den raske spredningen, samtidige brannfronter (som har smeltet sammen til én), og risikoen for befolkningen og naturmiljøet. Den kritiske situasjonen har fått regjeringen til, gjennom den militære beredskapsenheten (UME), å be om støtte fra Den europeiske unionen.

Som rapportert av El Diario.es har Spania benyttet seg av den europeiske beredskapsmekanismen for å be om støtte fra andre EU-land til å bekjempe skogbrannene i Madrid og Ávila. Dette vil føre til at minst fire brannslokkingsfly med fast vinge blir sendt fra Hellas og Italia. Brannene i Madrid og Ávila vil også motta støtte fra andre regioner i Spania.

Denne situasjonen skiller seg ikke så mye fra det som skjer i andre europeiske land som Frankrike, Portugal og Italia, og forverres av en ekstremt varm sommer som vil bli normen på grunn av klimaendringene. Tidligere denne måneden forårsaket en skogbrann i Almería 13 omkomne, de fleste av dem utenlandske turister som ble fanget på en vei.