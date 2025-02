Spania godkjenner plan om å redusere arbeidsuken til 37,5 timer

HQ

Spania har offisielt godkjent en reduksjon av den lovfestede arbeidsuken fra 40 til 37,5 timer, med virkning fra 2026. Beslutningen, som støttes av landets koalisjonsregjering og ledes av arbeidsminister Yolanda Díaz, er utformet for å øke produktiviteten og samtidig gi arbeidstakerne mer fritid, uten at lønnen reduseres. Denne endringen plasserer Spania på den voksende listen over land som revurderer standardarbeidsuken. Frankrike har for eksempel allerede innført 35-timers arbeidsuke, mens Island har prøvd ut en firedagers arbeidsuke med positive resultater.

Den spanske reformen møter imidlertid motstand fra arbeidsgivergrupper, som hevder at den kan øke næringslivets kostnader og svekke konkurranseevnen. Planen har også møtt motstand fra politiske partier, og noen har bedt om en utsettelse for å hjelpe småbedrifter med å tilpasse seg. Selv om reformen anses som et progressivt skritt i retning av å forbedre medarbeidertilfredsheten, gjenstår det å stille spørsmål ved de potensielle økonomiske konsekvensene, og om andre land vil følge Spanias eksempel.

Tror du kortere arbeidstid kan føre til bedre resultater?