Spania setter inn militæret for å bekjempe svinepest

Spania mobiliserte mandag militæret for å bekjempe et utbrudd av afrikansk svinepest i nærheten av Barcelona.

Myndighetene mener at utbruddet kan ha startet etter at et vilt villsvin spiste kontaminert mat, for eksempel en kassert sandwich. Utbruddet truer nå landets eksportindustri for svinekjøtt, som omsetter for flere milliarder euro.

To villsvin som ble funnet døde i Collserola-parken, 21 km fra Barcelona, testet positivt for sykdommen sist fredag, noe som fikk myndighetene til å opprette en 6 km lang eksklusjonssone rundt Bellaterra. Flere mistenkte tilfeller er under etterforskning, og flere positive prøver er ventet.

"Det mest sannsynlige scenarioet er at kjøttpålegg, en sandwich, kontaminert mat, kan havne i en søppelbøtte, og så kan et villsvin spise det og bli smittet", sa Catalonias landbruksminister, Oscar Ordeig, til Catalunya Radio. Han bemerket at den store trafikken i området fra hele Europa gjør det sannsynlig at smitten spres via mennesker.

Spania, en av verdens største eksportører av svinekjøtt

Afrikansk svinepest rammer ikke mennesker, men sprer seg raskt blant griser og villsvin, noe som setter Spania, en av verdens største eksportører av svinekjøtt, i en betydelig økonomisk risiko.

Utbruddet er i nærheten av motorveien AP-7, en viktig rute mellom Spania og Frankrike, og fraværet av infeksjoner andre steder i Catalonia eller Frankrike støtter teorien om smitte via mennesker.

I løpet av helgen ble innsatsen for å begrense viruset intensivert, med 300 katalanske politifolk og landlige agenter utplassert på søndag, etterfulgt av 117 medlemmer av Spanias militære beredskapsenhet, UME, på mandag.

Spanias landbruksminister Luis Planas sa at omtrent en tredjedel av eksportsertifikatene for svinekjøtt er blokkert, selv om ingen gårder for øyeblikket er smittet. Svinekjøttbedrifter innenfor en radius på 20 km fra det første smittestedet er underlagt midlertidige restriksjoner.