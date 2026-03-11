Spania sier forholdet til USA forblir "normalt" til tross for Trumps handelstrusler

HQ

Forholdet mellom Spania og USA er fortsatt "normalt" til tross for de nylige handelstruslene fra Donald Trump, ifølge Spanias utenriksminister José Manuel Albares.

I en tale i Madrid sa Albares at de diplomatiske forbindelsene mellom de to landene fortsatte uten avbrudd: "Vår ambassade i Washington fungerer normalt og har alle de kontaktene den skal ha som vanlig."

José Manuel Albares // Shutterstock

Spenningen eskalerte etter at Spanias regjering, ledet av Pedro Sánchez, motsatte seg den amerikansk-israelske krigen mot Iran og hindret amerikanske fly i å bruke felles militærbaser i Sør-Spania til operasjoner knyttet til konflikten.

Trump har tidligere truet med å innføre en full handelsembargo mot Spania og kritisert landet for ikke å oppfylle NATOs nye mål for forsvarsutgifter. Albares sa at det ikke hadde vært noen diskusjoner med Washington om å flytte amerikanske baser som marinestasjonen Rota og Morón Air Base, som fungerer som viktige logistikknutepunkter for NATO-operasjoner. Spania kunngjorde også 9 millioner euro i humanitær bistand til Libanon, midt i den eskalerende spenningen i regionen.