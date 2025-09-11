Spania signaliserer mulig tilbaketrekning fra Eurovision 2026 på grunn av Israels deltakelse Avgjørelsen gjenspeiler den økende uroen over den humanitære situasjonen i Gaza.

HQ Her i Spania har vi mottatt nyheter om at landet vårt kanskje ikke vil delta i Eurovision hvis Israel gjør det. "Jeg tror ikke vi kan normalisere Israels deltakelse i internasjonale arrangementer som om ingenting skjer," advarte kulturminister Ernest Urtasun. Han understreket at avgjørelsen ville ligge i hendene på RTVE, Spanias nasjonale kringkaster, og gjentok statsministerens oppfordring til Den europeiske kringkastingsunionen om å utestenge Israel, samtidig som han understreket at motstanden mot Israels deltakelse ikke er antisemittisk, men en protest mot det han beskrev som regjeringens handlinger i Gaza. Andre europeiske kringkastere har også uttrykt bekymring, og noen av dem vurderer å trekke seg hvis Israel deltar. Hva synes du om situasjonen? Spania i Eurovision Song Contest 2025 // Shutterstock