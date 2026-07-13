Spania sikrer seg en lysende fremtid innen fotball og vinner UEFA U-19-mesterskapet

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Mens de fleste fotballfans i Spania nå har fokus på VM, der Spania møter Frankrike tirsdag 14. juli, sikret det spanske fotballforbundet seg enda en tittel sist lørdag som garanterer at Spania vil ha mange dyktige spillere i fremtiden: de vant UEFA U-19-EM.

Spanias U-19-lag slo Tyskland 2–0, med mål av Hugo López fra Villarreal B og Mario Rivas fra Real Madrid Castilla. Troppen besto av flere spillere fra Real Madrids B-lag, blant annet noen som har spilt flere kamper for A-laget, som Thiado Pitatch, Jesús Fortea og Daniel Yáñez.

Spania sikret seg dermed sin 13. tittel i denne turneringen for lag med spillere på 19 år eller yngre (de fleste født i 2007), flest av alle nasjoner i denne årlige turneringen, som har blitt arrangert siden 1948. Og da er ikke spillerne som også er født i 2007 og som har blitt tatt direkte inn på A-laget, som Lamine Yamal og Pau Cubarsí, medregnet...