Spania slår ned på det kriminelle nettverket "Black Axe" i landsomfattende razziaer

Spanske myndigheter har arrestert 34 personer i en omfattende aksjon rettet mot det internasjonale kriminelle nettverket Black Axe, og har dermed slått til mot en av Europas mest aktive nettbaserte svindelgrupper.

Politirazziaer ble gjennomført i flere regioner, fra Sevilla til Barcelona, som en del av en koordinert etterforskning støttet av Europol og knyttet til parallelle etterforskninger i Tyskland. Etterforskerne sier at gruppen var involvert i storstilt økonomisk svindel, hvitvasking av penger og dokumentforfalskning.

Black Axe oppsto i Nigeria for flere tiår siden som en studentorganisasjon, men har siden forvandlet seg til en transnasjonal kriminell organisasjon. Europeiske politimyndigheter beskriver den som svært strukturert, med et sterkt fokus på økonomisk kriminalitet og bedrageri på nettet.

Ifølge Europol utnyttet nettverket økonomisk sårbare personer i Spania og rekrutterte dem som "pengemuldyr" for å flytte ulovlige midler gjennom bankkontoer og betalingsplattformer. Mange av de rekrutterte var spanske statsborgere som bodde i områder med høy arbeidsledighet.

Myndighetene anslår at gruppen tappet ofrene for mer enn 5,9 millioner euro, og advarte om at lignende nettverk fortsatt er aktive over hele Europa, ettersom nettkriminalitet fortsetter å ekspandere raskere enn tradisjonelle politiverktøy.