Spania slår Portugal og vinner sitt åttende europamesterskap i futsal

Spania har utvidet sin rekord som mestere i UEFA European Futsal Championship, den største nasjonale futsalturneringen i Europa, ved å slå favorittene Portugal med 5-3 i finalen på lørdag. 25 år gamle Antonio Pérez scoret hat-trick og gjorde slutt på en ti år lang ventetid siden forrige EM-tittel, og han delte tittelen som turneringens toppscorer med franskmannen Souheil Mouhoudine.

I finalen, som ble spilt på Arena Stožice i Ljubljana i Slovenia, tok Spania ledelsen 2-0, men Portugal utlignet to ganger. Med 3-3- avgjorde Antonio kampen til Spanias fordel med sitt tredje mål i det 35. minutt, da han scoret sitt første hat-trick i en EM-finale i futsal.

Siden turneringen ble opprettet i 1996, har Spania vunnet tittelen åtte ganger, inkludert den første utgaven. FUTSAL-EM ble tidligere arrangert annethvert år, men siden 2018 har det blitt arrangert hvert fjerde år, med Portugal som vinner i 2018 og 2022.