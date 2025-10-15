Spania slår tilbake mot Trumps trussel om toll: Det kommer til å skade dere mer enn oss Yolanda Diaz advarer Trump om at straffetiltak på forsvarsutgifter kan slå tilbake.

HQ I går truet Trump Spania med nye tollsatser bare timer etter et anspent håndtrykk med Sánchez. Nå slår Spania tilbake mot Trumps trusler om toll, og advarer om at slike tiltak til syvende og sist vil ramme amerikanerne mer enn spanjolene. Visestatsminister Yolanda Diaz beskrev de foreslåtte tiltakene som en "tilsiktet straff" som risikerer å ramme nøkkelindustrier, inkludert olje- og bilindustrien, samtidig som hun understreket Spanias suverenitet i økonomiske spørsmål. "Spanias handelsbalanse med USA er i underskudd, noe som betyr at denne politikken kommer til å skade amerikanerne," advarte hun. Samtidig understreket den spanske regjeringen at de fortsatt er en pålitelig partner, og at de har et hjertelig samspill med USA til tross for offentlig uenighet om utgiftsforpliktelser.