Spania slår Tyrkia 6-0 i VM-kvalifiseringen

HQ

Europamestrene har vist autoritet i VM-kvalifiseringen, og de har slått Tyrkia 6-0. Som en del av VM-kvalifiseringen i Europa visste Spania at Tyrkia var den tøffeste rivalen i gruppe E, med Georgia og Bulgaria. På torsdag slo de Bulgaria 3-0, men søndag kveld doblet de seierspoengene med en knusende seier som gir dem et målsnitt på 9, noe som ville gitt dem gruppeseier i tilfelle uavgjort.

Til tross for initiativet som Arda Guler viste på Tyrkia, nådde Spania lett frem til Ugurcan Cakirs mål, som unngikk et enda større nederlag. Pedri satte raskt La Roja i føringen, etterfulgt av et hat-trick fra Mikel Merino og nok et mål av Pedri.

Som en påminnelse er det bare det beste laget i gruppen som kvalifiserer seg direkte til VM. Nummer to må spille playoff for å nå VM i 2026 i USA, Canada og Mexico. Gruppespillet i VM-kvalifiseringen for de europeiske lagene fortsetter i oktober og avsluttes i november.