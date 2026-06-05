Spania spiller kveldens kamp mot England som en "finale" i VM-kvalifiseringen for kvinner i 2027

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Kvalifiseringskampene til FIFA Women's World Cup 2027 fortsetter i dag, fredag 5. juni, med kampdag 5. Kun lederen av hver gruppe i League A går videre til VM uten playoff, og gruppe A3, med Spania og England, vil kveldens kamp i Palma de Mallorca (21:00 CEST, 20:00 BST) være som en "finale" i kvalifiseringsfasen.

England leder gruppe A3 etter å ha vunnet alle de fire foregående kampene (12 poeng), og Spania ligger på andreplass med 9 poeng etter å ha tapt 1-0 mot England i april. Hvis England vinner i kveld, sikrer de kvalifiseringen, men hvis Spania vinner, avgjøres alt på kampdag 6 (9. juni).

Etter at ligafasen avsluttes 6. juni, vil fire land ha kvalifisert seg til VM for kvinner 2027. Slik det ser ut nå, vil disse landene være Danmark i gruppe A1, Nederland i gruppe A2, England i gruppe A3 og Tyskland i gruppe A4. Sluttspillet med resten av lagene i liga A, samt de tre beste lagene i liga B og de beste og noen andreplasserte lagene i liga C vil finne sted mellom 7. oktober og 5. desember 2026.