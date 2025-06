Spania, Sverige og Tyskland er sammen med Frankrike i finalen i Women's Nations League

HQ

Gruppespillet i Nations League for kvinner er over, og de fire semifinalistene er klare. Før ukens kamper var Frankrike det eneste landet som var bekreftet kvalifisert: Det var fire grupper, og bare den første ville kvalifisere seg. Det førte til noen spennende kamper i går for å finne frem til de fire finalistene: Frankrike, Tyskland, Spania og Sverige.

Dette blir den andre utgaven av Women's Nations League, med Spania som forsvarende mester og verdensmester. Spania vant 2-1 over England, med to mål av Claudia Pina.

De to andre finalistene knuste sine rivaler, noe som avslører at nivået i kvinnefotballen i Europa fortsatt er noe ubalansert: Tyskland slo Østerrike 6-0, og Sverige slo Danmark 6-1. Gruppespillet bød også på noen andre oppsiktsvekkende resultater, som da Spania slo Portugal 7-1 eller Tyskland slo Skottland 6-1...

Når er finalen i Nations League for kvinner?

Etter landslagspausen kommer en hvileperiode før EM er tilbake i juli måned. Semifinalene i Women's Nations League kommer mye senere: Etter trekningen neste fredag vil semifinalene finne sted mellom 22. og 28. oktober, med finalen og kampen om tredjeplassen en gang mellom 26. november og 2. desember 2025.