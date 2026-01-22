Spania tar opp igjen kravet om en europeisk hær etter at Grønlandskonflikten setter EUs samhold på prøve

HQ

Spania har på nytt tatt til orde for at EU bør opprette en felles militær styrke, og hevder at de økende geopolitiske spenningene, inkludert den nylige striden om Grønland, viser at unionen må gå raskere frem når det gjelder forsvarsintegrasjon. I en tale til Reuters i forkant av møtene i Davos sa Spanias utenriksminister, José Manuel Albares, at Europa må vise at det kan forsvare seg selv kollektivt, både militært og økonomisk.

Albares sa at EU bør starte med å integrere sin forsvarsindustri fullt ut og deretter sette sammen en "koalisjon av villige" blant medlemslandene. En felles styrke, hevdet han, ville være langt mer effektiv enn å opprettholde 27 separate nasjonale hærer. Han erkjente at det var grunn til bekymring for om europeiske borgere ville støtte en dypere militær integrasjon, men sa at sjansene for å mobilisere meningsfull avskrekking var større på EU-nivå enn i hvert enkelt land.

José Manuel Albares // Shutterstock

Albares understreket at en europeisk hær ikke ville erstatte NATO, og understreket Spanias forpliktelse til den transatlantiske alliansen. Men han sa at Europa må vise at det ikke vil la seg presse. "Vi må vise at Europa ikke er et sted som kan tvinges", sa han, og la til at den siste tidens hendelser bare hadde styrket argumentene for større europeisk selvstendighet på forsvarsområdet.

Ideen om en felles europeisk hær er ikke ny. Den ble først foreslått i 1951 for å motvirke Sovjetunionen, men kollapset tre år senere da Frankrikes parlament avviste den. Mer enn sju tiår senere, sier Albares, har det uferdige prosjektet kommet tilbake i forgrunnen. "Det europeiske forsvaret var en del av opprinnelsen til EU," sa han. "Det er opp til min generasjon å fullføre denne oppgaven."