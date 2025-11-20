Spania tar seg til semifinalen i Davis Cup igjen

HQ

Selv uten Carlos Alcaraz viste det spanske tennislaget kvalitet og motstandsdyktighet og slo Tsjekkia i Davis Cup-kvartfinalen, til tross for at alle spillerne hadde den dårligste sammenlagte rankingen.

Morgenen startet med et nederlag: Jakub Mensik (rangert som nummer 19 i verden) slo Pablo Carreño Busta (nummer 89 i verden) 7-5, 6-5. Men trener David Ferrer hadde rett da han ba om å gi seg selv litt kreditt, tross alt hadde laget dannet av Carreño, Jaume Munar, Pedro Martínez og Marcel Granollers klart å kvalifisere seg til Davis Cup Final 8 uten hjelp fra verdens nr. 1. (og uten Alejandro Davidovich Fokina, verdens nr. 14, som ikke var med på det episke comebacket mot Danmark i september og ikke er med nå i Bologna).

Og ting endret seg da Jaume Munar slo Jiri Lechecka 6-3, 6-4 og satte en finaledouble mellom Marcel Granollers (tidligere verdens nr. 1 i double) og Pedro Martínez, som slo Tomas Machac og Jakub Mensik 7-6 (10-8), 7-6 (10-8) for å sikre kvalifisering til semifinalen neste lørdag, mot Argentina eller Tyskland.