Sport

Spania topper listen over favoritter til å vinne VM 2026: Fullstendig liste over nasjonene

Dette er favorittene til å vinne VM, ifølge Opta.

HQ

Mer enn seks måneder før starten av VM 2026, og timer før trekningen av FIFA World Cup 2026, har Opta-analytikerne laget en liste over de mest sannsynlige nasjonene til å vinne verdensmesterskapet. Dette kommer fra 10 000 simuleringer før trekningen, der de har analysert de mest sannsynlige scenariene for alle mulige kombinasjoner... og Spania ville gått seirende ut i 17 % av tilfellene.

Spania vant VM bare én gang, i 2010, men er nylig tilbake på toppen av FIFA-rankingen takket være seieren i EM. De ligger øverst på listen over favoritter til VM-loddtrekningen ... mens Argentina, de regjerende mesterne, faller til fjerdeplass, betydelig lavere enn Frankrike og England.

Her er listen over VM-favorittene i 2026 ifølge Opta :


  1. Spania: 17,0 prosent

  2. Frankrike: 14,1 prosent

  3. England: 11,8 prosent

  4. Argentina: 8,7 prosent

  5. Tyskland: 7,1 prosent

  6. Portugal: 6,6 prosent

  7. Brasil: 5,6 prosent

  8. Nederland 5.2%

  9. Norge: 2,3 2.3%

  10. Colombia: 2,0 prosent

  11. Belgia: 1,9 prosent

  12. Uruguay: 1,7 prosent

  13. Mexico: 1,3 prosent

  14. Kroatia: 1,1 prosent

  15. Marokko: 1,1 prosent

  16. Ecuador: 1,0 1.0%

Under 0,2 % finner vi mange nasjoner, inkludert Skottland, Iran, Saudi-Arabia ... og tre nasjoner gis 0 % sjanse: Jordan, Curaçao og Haiti. Listen er selvfølgelig ikke komplett, ettersom det fortsatt er flere nasjoner som kan kvalifisere seg gjennom sluttspillet i mars, deriblant Italia...

Hvem tror du vinner verdensmesterskapet i fotball 2026?

peterschreiber.media / Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

SportfotballWorld Cup


