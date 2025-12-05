Spania topper listen over favoritter til å vinne VM 2026: Fullstendig liste over nasjonene

HQ

Mer enn seks måneder før starten av VM 2026, og timer før trekningen av FIFA World Cup 2026, har Opta-analytikerne laget en liste over de mest sannsynlige nasjonene til å vinne verdensmesterskapet. Dette kommer fra 10 000 simuleringer før trekningen, der de har analysert de mest sannsynlige scenariene for alle mulige kombinasjoner... og Spania ville gått seirende ut i 17 % av tilfellene.

Spania vant VM bare én gang, i 2010, men er nylig tilbake på toppen av FIFA-rankingen takket være seieren i EM. De ligger øverst på listen over favoritter til VM-loddtrekningen ... mens Argentina, de regjerende mesterne, faller til fjerdeplass, betydelig lavere enn Frankrike og England.

Her er listen over VM-favorittene i 2026 ifølge Opta :



Spania: 17,0 prosent

Frankrike: 14,1 prosent

England: 11,8 prosent

Argentina: 8,7 prosent

Tyskland: 7,1 prosent

Portugal: 6,6 prosent

Brasil: 5,6 prosent

Nederland 5.2%

Norge: 2,3 2.3%

Colombia: 2,0 prosent

Belgia: 1,9 prosent

Uruguay: 1,7 prosent

Mexico: 1,3 prosent

Kroatia: 1,1 prosent

Marokko: 1,1 prosent

Ecuador: 1,0 1.0%



Under 0,2 % finner vi mange nasjoner, inkludert Skottland, Iran, Saudi-Arabia ... og tre nasjoner gis 0 % sjanse: Jordan, Curaçao og Haiti. Listen er selvfølgelig ikke komplett, ettersom det fortsatt er flere nasjoner som kan kvalifisere seg gjennom sluttspillet i mars, deriblant Italia...

Hvem tror du vinner verdensmesterskapet i fotball 2026?