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Onsdag 12. august blir en historisk dag for astronomien. På én og samme dag vil tre store himmelfenomener finne sted etter hverandre: en linjeoppstilling av seks planeter, en total solformørkelse og et kraftig meteorregn. Spania vil være et av de beste stedene å observere solformørkelsen fra, noe som understrekes av NASAs beslutning om å etablere sin observasjonsstasjon i Burgos. «Begeistringen» ligger tykt i luften, og det forventes at hundretusener av bilturer vil skape trafikkproblemer på veiene som fører til områdene der solformørkelsen vil være total.

Den spanske regjeringen er klar over dette og setter inn ekstra ressurser, blant annet ved å dele ut gratis EN ISO 12312-2:2015-solbriller for direkte observasjon av solen, men det viser seg at den ideelle forbrukerorganisasjonen FACUA nå har funnet noen andre modeller, blant annet fra anerkjente merker og produsenter, som ikke oppfyller de minimale sikkerhetskravene.

Derfor har spanske myndigheter beordret tilbakekalling av seks modeller av solformørkelsesbriller på grunn av mulig risiko for øyeskader. De berørte merkene er Lionstar, ECP Eye Care Professional, Pelispan, Homanaje, Orro og Opticalia. Risikoen skyldes at brukere potensielt kan ta av seg eller flytte på brillene mens de ser mot solen. Myndighetene sier at filtrene kan være så mørke at folk ikke klarer å se solskiven, noe som kan føre til at de tar av seg solformørkelsesbrillene en kort stund eller skyver dem til side, og dermed utsettes øynene for direkte solstråling.

Forbrukerorganisasjoner i flere spanske regioner har utstedt advarsler og salgsforbud. Madrid, Castilla y León, Galicia, La Rioja og Aragón har iverksatt tiltak som inkluderer tilbakekalling fra markedet, beslagleggelse av funnet utstyr og forbud mot salg.

Vi i Gamereactor skal være vitne til det historiske øyeblikket fra Sigüenza i Guadalajara i Castilla-La Mancha, et sted som ligger langs den smale totalitetsbanen over den iberiske halvøya, der solformørkelsen vil være fullt synlig. Grønland, Island, Russland og en liten del av Portugal er de andre landene som ligger langs årets totalitetsbane.