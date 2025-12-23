Spania uttrykker "full solidaritet" med Danmark og Grønland etter at Trump har utnevnt en spesialutsending

HQ

Spanias statsminister Pedro Sánchez har uttrykt sin fulle støtte til Danmark og Grønland etter at USA har utnevnt en spesialutsending til Grønland.

Sánchez sa at respekt for suverenitet og territoriell integritet er et sentralt EU-prinsipp, og la til at Spania står i solidaritet med Danmark og det grønlandske folk. Han sa også at sikkerhet i Arktis bør håndteres sammen med allierte og partnere.

Uttalelsen kom etter Trumps utnevnelse av Louisianas guvernør Jeff Landry som USAs spesialutsending til Grønland, med henvisning til Grønlands betydning for USAs nasjonale sikkerhet. Grønland, som er et autonomt territorium under dansk suverenitet, har avvist ethvert forslag om at det kan bli solgt.

Spanias statsminister, Pedro Sánchez, på X:

"Respekt for suverenitet og territoriell integritet er sentralt for EU og for alle nasjoner i verden. Sikkerhet i Arktis er en prioritet som vi søker å samarbeide med allierte og partnere om. Vi uttrykker vår fulle solidaritet med Danmark og det grønlandske folk."