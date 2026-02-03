Spania vil forby sosiale medier for barn under 16 år for å beskytte dem mot "det digitale ville vesten"

HQ

Spania planlegger å forby mindreårige under 16 år tilgang til sosiale medier, sa statsminister Pedro Sanchez tirsdag, og innfører krav om aldersverifisering på plattformene.

Den spanske regjeringen, som ledes av Sanchez' venstrekoalisjon, har som mål å beskytte barn mot det han beskrev som det "digitale ville vesten". Spania har sluttet seg til en gruppe bestående av fem andre europeiske nasjoner, kalt " Koalisjonen av digitalt villige", for å koordinere regulering på tvers av landegrensene, selv om medlemmene ikke har blitt navngitt offentlig. Koalisjonen skal avholde sitt første møte i løpet av de kommende dagene...

I tillegg til forbudet mot sosiale medier vil Spania innføre lovgivning som holder plattformledere ansvarlige for ulovlig innhold, kriminaliserer algoritmemanipulasjon og sporer hatefulle ytringer på nettet. Sanchez understreket at systemer for sideverifisering må gå lenger enn enkle avkrysningsbokser for å sikre etterlevelse.

Regjeringen signaliserte også at påtalemyndighetene vil etterforske potensielle lovbrudd fra plattformer som TikTok, Instagram og Elon Musks Grok. Sanchez sa at lovgivningsprosessen kan begynne så tidlig som neste uke, noe som markerer et viktig skritt i Europas bredere innsats for å regulere digitale rom for mindreårige...

Hva synes du om disse tiltakene?