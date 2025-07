Spania vil foreslå tre tiltak mot Isreal "i det minste under krigen" til EU

HQ

Siste nytt om Israel og EU. Spanias utenriksminister, José Manuel Albares, sa ved sin ankomst til EUs utenriksråd som avholdes tirsdag i Brussel at han vil be EU om tre tiltak mot Israel, "i det minste så lenge krigen varer", med tanke på at begjæringen "slett ikke er ekstravagant eller ekstraordinær".

Disse tiltakene, som han forklarte via EFE, ville være :



Suspendering av assosieringsavtalen, "i det minste så lenge krigen varer"

Et embargo på våpensalg til Israel

Utvidelse av listen over sanksjoner mot dem som "ønsker å hindre flerstatsløsningen"



Statsråden mener at det vil være logisk å suspendere assosieringsavtalen når det er konkludert med at Israel har brutt menneskerettighetene, slik det er nedfelt i artikkel 2 i Assosieringsrådet.

"Hvis EUs regelverk sier at våpensalg til krigssoner må stanses bare ved mistanke om brudd på menneskerettighetene, så må hele EU stanse våpensalget til Israel."

Han mener at dette ikke er noe ekstraordinært, det er rett og slett å be om at EU holder seg til de reglene unionen har bygget på når det gjelder brudd på menneskerettighetene og folkeretten.

EU inngikk i forrige uke en avtale med Israel om å legge til rette for humanitær hjelp til Gaza. Men møtet i Rådet for utenrikssaker kommer rett etter at Israel har iverksatt et angrep sør i Syria, begrunnet med å stoppe tilstedeværelsen av iranske styrker i regionen. Ifølge Euronews kan dette angrepet styrke Spanias anmodning, og de vil få støtte fra land som Irland og Belgia, men motstand fra Tyskland og Ungarn.