Spania vil kompensere ofrene for den dødelige togulykken med 20 millioner euro

Spania vil betale rundt 20 millioner euro i erstatning til ofrene for forrige ukes høyhastighetstogulykke i nærheten av Cordoba, en katastrofe som drepte 45 mennesker og skadet mer enn 150. Transportminister Oscar Puente bekreftet tiltakene på tirsdag, mens landet fortsatt sliter med ettervirkningene av en av de dødeligste jernbaneulykkene siden 2013.

Ifølge regjeringen vil familiene til de omkomne motta 216 000 euro hver i løpet av maksimalt tre måneder. Kompensasjonen er en kombinasjon av direkte statsstøtte og forsikringsutbetalinger, og myndighetene understreker at det er viktig å handle raskt i stedet for å tvinge ofrene inn i langvarige rettsprosesser. Myndighetene sier at målet er å unngå å legge økonomisk usikkerhet til en allerede ødeleggende følelsesmessig situasjon.

De som ble skadet i ulykken, vil også motta erstatning, og utbetalingene vil variere fra 2400 euro til 84 000 euro, avhengig av hvor alvorlige skadene er. Puente erkjente at vanlige administrative tidsfrister ofte ikke gjenspeiler hvor mye det haster i nasjonale tragedier, og insisterte på at ofrene ikke skal måtte vente i årevis på støtte...