Spania vil slutte å stille om klokkene Spania, sammen med Finland og Polen, oppfordrer Brussel til å revurdere de halvårlige klokkeomstillingene.

HQ Vi har nettopp fått nyheten. Spania oppfordrer EU til å sette en stopper for de halvårlige klokkeforandringene, og statsminister Pedro Sánchez understreker at tiltaket ikke lenger gir energibesparelser og forstyrrer innbyggernes biologiske rytme. Forespørselen kommer samtidig som Finland og Polen også uttrykker støtte for å avskaffe sommertid, noe som har fått Brussel til å kunngjøre en ny gjennomgang av politikken. Selv om Europaparlamentet støttet en avvikling av denne praksisen for flere år siden, har manglende konsensus blant medlemslandene forsinket handling. Spania krever nå at flertallets stemme raskt etterkommes, og argumenterer for at Europa bør prioritere borgernes hverdag fremfor tradisjon. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese innlegget nedenfor eller følgende lenke. Go!