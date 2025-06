Spania vinner en uforglemmelig kamp mot Frankrike og når Nations League-finalen med Lamine Yamals scoring

HQ

Spania er i Nations League-finalen etter en spennende kamp som startet med en utklassing (4-0, og deretter 5-1) av europamestrene, men som nesten endte i sjokk da Frankrike reduserte og scoret tre mål på femten minutter. Det var ikke nok tid for "les Bleus" til å fullføre et comeback, men kampen var likevel en av de mest spennende de siste årene, og vil helt sikkert overbevise alle Nations League-hatere der ute om å se finalen mot Portugal på søndag.

Spanias mål kom i par: Nico Williams og Mikel Merino scoret innen tre minutter, og Pedris mål kom ett minutt etter Yamals straffespark. Mbappé svarte senere med nok et straffespark, men et nytt mål av Lamine Yamal - som fikk mange poeng i kampen om Ballon d'Or - med 25 minutter igjen betydde nesten at alt håp var ute for Frankrike.

Men til tross for at de ble knust av et av verdens utvilsomt beste lag, senket ikke Frankrike armene og var svært nær et comeback. En god, en flott reaksjon av Frankrike, men det var ikke nok til å stoppe Spania, som er én seier unna sin tredje strake UEFA-tittel (etter Nations League i 2023 og UEFA Euro i 2024). Mye skal endres for at Spania ikke skal bli favoritter til VM 2026 neste år.