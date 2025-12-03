Spania vinner nok en Nations League-tittel i en 180 minutter lang finale mot Tyskland som avgjøres på 13 minutter

HQ

Tirsdag kveld på Metropolitano Stadium i Madrid bekreftet Spania sin posisjon som verdens beste fotballag ved å slå Tyskland 3-0 og ta sin andre Nations League-tittel for kvinner. Spania har vunnet de to siste titlene i denne unge UEFA-turneringen: den fjerde finalen siden 2023 og den tredje tittelen, kun tapt i EM.

Seieren i finalen, en sjelden finale med to kamper, betydde at feiringen allerede var på plass på et fullsatt stadion med 55 000 tilskuere, ny all-time-high for kvinnefotballaget i Spania. Det ble en anspent affære, ettersom målene ikke kom før halvveis i andre omgang, med en scoring av Claudia Pina og et mål av Vicky López i løpet av 13 minutter.

Formatet på den todelte finalen viste seg å være interessant, ettersom begge kampene, som ble spilt med bare fire dagers mellomrom, var drastisk forskjellige: Tyskland dominerte i den første kampen på fredag, men klarte ikke å score og endte 0-0, mens Spania også dominerte i returoppgjøret, men klarte ikke å omsette minst syv klare sjanser i første omgang.

I en finale som varte i 180 minutter, var de siste 30 nok til å felle Tyskland, og Spania gikk seirende ut til tross for at Aitana Bonmatí, Tere Abelleira, Salma Paralluelo og Patri Guijarro var fraværende.

Frankrike vinner tredjeplassen mot Sverige

Samtidig ble kampen om tredjeplassen spilt mellom Sverige og Frankrike, og den endte 2-2, med et mål av Kelly Gago på overtid, noe som ga 4-3 sammenlagt til Frankrike.