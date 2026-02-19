Spania vinner sin første gullmedalje i vinter-OL på over 50 år i den nyinnførte grenen skimo

HQ

Historisk sett har ikke Spania gjort det særlig bra i vinter-OL: Spanske utøvere har bare vunnet syv medaljer totalt i vinter-OL, fem av dem i de tre siste utgavene: to i Pyeongchang 2018, én i Beijing 2022 ... og nå to i Milano-Cortina 2026, etter en fantastisk torsdag med to medaljer: én bronse og ett gull. Det er den andre gullmedaljen Spania noensinne har vunnet i et vinter-OL, siden Francisco Fernández Ochoa i herreslalåm i Sapporo i 1972.

Det var Oriol Cardona Coll, som også skrev sitt navn for ettertiden da han vant det første gullet noensinne i skisprinten for menn, eller skimo, en ny øvelse som ble introdusert dette året. Dette løpet består av en løype med hindringer, der utøverne løper oppover med ski på eller med seg (på flere punkter må de ta dem av og på igjen), og til slutt nedover gjennom en bakke.

Cardona Coll har vært verdensmester i skimo i 2023 og 2025, europamester i 2022 og 2024, og han er den første olympiske gullmedaljen i denne særegne øvelsen. Men han var ikke den eneste spanjolen som vant medalje denne morgenen, da Ana Alonso vant bronse i skimo for kvinner.

Cardona Coll og Alonso tok Spanias to første medaljer i vinter-OL i Milano Cortina, og kan ta enda en på lørdag, i mixed stafett skimo.