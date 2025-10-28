Spanias Copa del Rey starter i dag: Alle kampene denne uken, 28.-30. oktober
Barcelona, Real Madrid, Atleti og Athletic spiller ikke denne runden.
I dag begynner den nye utgaven av Copa del Rey (kongepokalen), den hjemlige spanske cupen, med første runde av turneringen.
Totalt 55 kamper mellom tirsdag og torsdag. Alle de kvalifiserte klubbene har blitt paret sammen basert på rangering og divisjoner (ingen kamper mellom lag fra førstedivisjon), og for første gang har de også blitt paret etter et geografisk kriterium: de har blitt paret sammen etter nærhet, ofte fra samme region, noe som helt sikkert vil gjøre kampene mer spennende for de lokale supporterne.
Kampoppsett i Copa del Rey 28.-30. oktober (runde 1)
Tirsdag 28. oktober
- CE Constància-Girona FC: 19:00 CET
- Ourense CF-Real Oviedo: 19:00 CET
- CD Atlético Tordesillas-Burgos CF: 19:00 CET
- SD Logroñés-Real Racing Club de Santander: 19:00 CET
- UP Langreo-Racing Club Ferrol: 19:00 CET
- UCAM Universidad Católica de Murcia CF-Cádiz CF: 19:00 CET
- UD Maracena-Valencia CF: 20:00 CET
- CF Inter de Valdemoro-Getafe CF: 20:00 CET
- CD Roda-Granada CF: 20:00 CET
- CD Tropezón-Cultural Leonesa: 20:00 CET
- CD Guadalajara-CP Cacereño: 20:00 CET
- CF Rayo Majadahonda-CF Talavera de la Reina: 20:00 CET
- UD San Fernando-Albacete Balompié: 20:00 CET
- Utebo FC-SD Huesca: 20:30 CET
- RSD Alcalá-CD Tenerife: 20:30 CET
- CD Toledo-Sevilla FC: 21:00 CET
- SD Negreira-Real Sociedad: 21:00 CET
- CD Extremadura-UD Las Palmas: 21:00 CET
Onsdag 29. oktober
- UD Poblense-CE Sabadell FC: 18:00 CET
- UD Los Garres-Elche CF: 19:00 CET
- CD Sant Jordi-CA Osasuna: 19:00 CET
- UD Multivera-Real Zaragoza: 19:00 CET
- CD Ebro-SD Tarazona: 19:00 CET
- FC La Unión Atlético-AD Ceuta FC: 19:30 CET
- Atlético Astorga FC-CD Mirandés: 20:00 CET
- Torrent CF-Juventud de Torremolinos CF: 20:00 CET
- Atlètic Sant Just FC-RCD Mallorca: 20:00 CET
- CF Lorca Deportiva-UD Almería: 20:00 CET
- Náxara CD-SD Eibar: 20:00 CET
- Caudal Deportivo-Real Sporting de Gijón: 20:00 CET
- CD Cieza-Córdoba CF: 20:00 CET
- CDA Navalcarnero-AD Mérida: 20:00 CET
- CD Numancia de Soria-Arenas Club: 20:00 CET
- UE Sant Andreu-CD Teruel: 20:00 CET
- CD Azuaga-CD Leganés: 20:00 CET
- Club Portugalete-Real Valladolid: 20:00 CET
- Salerm Cosmetics Puente Genil FC-FC Cartagena: 20:30 CET
- UD Ourense-Pontevedra CF: 20:30 CET
- Reus FC Reddis-CE Europa: 20:30 CET
- CD Ciudad de Lucena-Villarreal CF: 21:00 CET
- CD Yuncos-Rayo Vallecano: 21:00 CET
- Real Jaén CF-CD Eldense: 21:00 CET
- CD Quintanar del Rey-UD Ibiza: 21:00 CET
Torsdag 30. oktober
- Orihuela CF-Levante UD: 19:00 CET
- Puerto de Vega CF-Celta de Vigo: 19:00 CET
- CD Valle de Egüés-FC Andorra: 19:00 CET
- Getxo-Deportivo Alavés: 20:00 CET
- Real Ávila CF-Real Avilés Industrial: 20:00 CET
- CD Atlético Baleares-Gimnàstic de Tarragona: 20:00 CET
- UD Logroñés-SD Ponferradina: 20:00 CET
- Club Atlético Antoniano-CD Castellón: 20:00 CET
- CD Estepona Fútbol Senior-Málaga CF: 20:00 CET
- Atlético Palma del Río CF-Real Betis Balompié: 21:00 CET
- CE Atlètic Lleida-RCD Espanyol de Barcelona: 21:00 CET
- UD Sámano-RC Deportivo: 21:00 CET
- Real Murcia CF-Antequera CF: 21:00 CET
Hvor er Real Madrid og Barcelona?
Som alltid er de fire lagene som deltar i den spanske supercupen (som i dette tilfellet er de fire topplagene i LaLiga i fjor, FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid og Athletic Club) fritatt fra å spille i første runde.
Disse fire lagene går også glipp av andre runde, som er planlagt 3. desember 2025, og vil i stedet debutere i 32-delsfinalene, som er planlagt 17. desember 2025. Copa del Rey vil fortsette å seede lag fra lavere divisjoner med ligalag i åttendedelsfinalene i januar.
Alle utslagsrundene består av kun én kamp, bortsett fra semifinalene (første kamp 11. februar, returoppgjøret 4. mars) og finalen 25. april 2026. Gleder du deg til Copa del Rey?