Spanias Copa del Rey starter i dag: Alle kampene denne uken, 28.-30. oktober

HQ

I dag begynner den nye utgaven av Copa del Rey (kongepokalen), den hjemlige spanske cupen, med første runde av turneringen.

Totalt 55 kamper mellom tirsdag og torsdag. Alle de kvalifiserte klubbene har blitt paret sammen basert på rangering og divisjoner (ingen kamper mellom lag fra førstedivisjon), og for første gang har de også blitt paret etter et geografisk kriterium: de har blitt paret sammen etter nærhet, ofte fra samme region, noe som helt sikkert vil gjøre kampene mer spennende for de lokale supporterne.

Kampoppsett i Copa del Rey 28.-30. oktober (runde 1)

Tirsdag 28. oktober



CE Constància-Girona FC: 19:00 CET



Ourense CF-Real Oviedo: 19:00 CET



CD Atlético Tordesillas-Burgos CF: 19:00 CET



SD Logroñés-Real Racing Club de Santander: 19:00 CET



UP Langreo-Racing Club Ferrol: 19:00 CET



UCAM Universidad Católica de Murcia CF-Cádiz CF: 19:00 CET



UD Maracena-Valencia CF: 20:00 CET



CF Inter de Valdemoro-Getafe CF: 20:00 CET



CD Roda-Granada CF: 20:00 CET



CD Tropezón-Cultural Leonesa: 20:00 CET



CD Guadalajara-CP Cacereño: 20:00 CET



CF Rayo Majadahonda-CF Talavera de la Reina: 20:00 CET



UD San Fernando-Albacete Balompié: 20:00 CET



Utebo FC-SD Huesca: 20:30 CET



RSD Alcalá-CD Tenerife: 20:30 CET



CD Toledo-Sevilla FC: 21:00 CET



SD Negreira-Real Sociedad: 21:00 CET



CD Extremadura-UD Las Palmas: 21:00 CET



Onsdag 29. oktober



UD Poblense-CE Sabadell FC: 18:00 CET



UD Los Garres-Elche CF: 19:00 CET



CD Sant Jordi-CA Osasuna: 19:00 CET



UD Multivera-Real Zaragoza: 19:00 CET



CD Ebro-SD Tarazona: 19:00 CET



FC La Unión Atlético-AD Ceuta FC: 19:30 CET



Atlético Astorga FC-CD Mirandés: 20:00 CET



Torrent CF-Juventud de Torremolinos CF: 20:00 CET



Atlètic Sant Just FC-RCD Mallorca: 20:00 CET



CF Lorca Deportiva-UD Almería: 20:00 CET



Náxara CD-SD Eibar: 20:00 CET



Caudal Deportivo-Real Sporting de Gijón: 20:00 CET



CD Cieza-Córdoba CF: 20:00 CET



CDA Navalcarnero-AD Mérida: 20:00 CET



CD Numancia de Soria-Arenas Club: 20:00 CET



UE Sant Andreu-CD Teruel: 20:00 CET



CD Azuaga-CD Leganés: 20:00 CET



Club Portugalete-Real Valladolid: 20:00 CET



Salerm Cosmetics Puente Genil FC-FC Cartagena: 20:30 CET



UD Ourense-Pontevedra CF: 20:30 CET



Reus FC Reddis-CE Europa: 20:30 CET



CD Ciudad de Lucena-Villarreal CF: 21:00 CET



CD Yuncos-Rayo Vallecano: 21:00 CET



Real Jaén CF-CD Eldense: 21:00 CET



CD Quintanar del Rey-UD Ibiza: 21:00 CET



Torsdag 30. oktober



Orihuela CF-Levante UD: 19:00 CET



Puerto de Vega CF-Celta de Vigo: 19:00 CET



CD Valle de Egüés-FC Andorra: 19:00 CET



Getxo-Deportivo Alavés: 20:00 CET



Real Ávila CF-Real Avilés Industrial: 20:00 CET



CD Atlético Baleares-Gimnàstic de Tarragona: 20:00 CET



UD Logroñés-SD Ponferradina: 20:00 CET



Club Atlético Antoniano-CD Castellón: 20:00 CET



CD Estepona Fútbol Senior-Málaga CF: 20:00 CET



Atlético Palma del Río CF-Real Betis Balompié: 21:00 CET



CE Atlètic Lleida-RCD Espanyol de Barcelona: 21:00 CET



UD Sámano-RC Deportivo: 21:00 CET



Real Murcia CF-Antequera CF: 21:00 CET



Hvor er Real Madrid og Barcelona?

Som alltid er de fire lagene som deltar i den spanske supercupen (som i dette tilfellet er de fire topplagene i LaLiga i fjor, FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid og Athletic Club) fritatt fra å spille i første runde.

Disse fire lagene går også glipp av andre runde, som er planlagt 3. desember 2025, og vil i stedet debutere i 32-delsfinalene, som er planlagt 17. desember 2025. Copa del Rey vil fortsette å seede lag fra lavere divisjoner med ligalag i åttendedelsfinalene i januar.

Alle utslagsrundene består av kun én kamp, bortsett fra semifinalene (første kamp 11. februar, returoppgjøret 4. mars) og finalen 25. april 2026. Gleder du deg til Copa del Rey?