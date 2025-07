Spanias damelandslagssjef Montse Tomé får neppe fortsette, selv om de hadde vunnet EM

HQ

Montse Tomé, landslagssjef for Spanias kvinnelandslag, kommer neppe til å fortsette i stillingen særlig mye lenger. Det nylige nederlaget i EM for kvinner mot England satte en stopper for en to år lang periode med både oppturer og nedturer, men der laget ofte falt sammen i viktige situasjoner. Etter et dominerende gruppespill endte Spania opp med å tape etter straffesparkkonkurranse mot England. Og i fjor tapte de to kamper på rad og endte på fjerdeplass under OL i Paris, og reiste hjem uten medalje. Den andre siden av medaljen er Nations League for kvinner i 2024, og kvalifiseringen til årets Nations League final four.

Kontrakten hennes går imidlertid ut 31. august, og noen medier har rapportert at det er lite sannsynlig at hun fortsetter, selv om Spania hadde vunnet EM. Ifølge El Confidencial mener det spanske fotballforbundet, RFEF, at hennes tid er ute og at det er på tide å gjøre endringer. Og "de fleste spillerne foretrekker at hun ikke får fornyet kontrakt", legger de til.

Årsaken til fiendskapet mellom noen av spillerne på laget og treneren kommer fra den beryktede"Rubiales-affæren", i august 2023, under feiringen av verdensmesterskapet for kvinner, da Luis Rubiales, daværende president i RFEF, kysset spilleren Jenni Hermoso uten samtykke. Dette utløste en bølge av fordømmelse og avvisning som endte med at Rubiales ble byttet ut (og senere dømt). Jorge Vilda, som på det tidspunktet var trener for kvinnelandslaget, støttet Rubiales, og han fikk også sparken og ble også stilt for retten for tvang.

Tomé sto ikke eksplisitt på Rubiales' side, men var Vildas nestkommanderende og ble sett applaudere da Rubiales som kjent sa "Jeg går ikke av!", for så å trekke seg noen dager senere. Tomé kom angivelig ikke overens med mange av spillerne, og noen stiller spørsmål ved om hennes manglende talent som manager ble skjult av det faktum at hun hadde noen av verdens beste fotballspillere gjennom tidene til sin disposisjon. Og til tross for at hun flere ganger har benektet det, har hun gjentatte ganger ekskludert Jenni Hermoso, spilleren som ble kysset av Rubiales, fra landslaget.