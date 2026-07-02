Spanias emerituskong er sint fordi en formue som var skjult på Kanaløyene, har blitt donert til en NGO

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British Council Refugee (BCR), en liten ideell organisasjon med base i London, har mottatt to nye donasjoner på til sammen tre millioner pund (3,5 millioner euro), noe som bringer det totale beløpet mottatt fra et sjenerøst legat opp til 6,6 millioner pund (7,6 millioner euro).

Poenget her er at disse midlene ble donert posthumt av den spanske forretningsmannen og bankieren Romero Maura, som døde i 2022 og som i mange år var fortrolig og nær venn av Spanias emerituskong Juan Carlos I. Disse pengene skal ha kommet fra en formue som var skjult i en uoversiktlig finansstruktur med base i skatteparadiset Jersey, i Den engelske kanal, og antas å utgjøre en del av den tidligere kongens 15 millioner euro som ble skjult for det spanske rettssystemet. Da de spanske myndighetene begynte å etterforske det spanske statsoverhodet, fordelte han sin uoppgitte formue på ulike kontoer rundt om i verden, og satte dem i navnene til personer han stolte på (eller tidligere elskere, som Corinna Larssen). Og ifølge kilder i avisen El País er den tidligere monarken ekstremt sint over hele saken.

Romero Maura, en enkemann uten barn, bestemte seg for at disse pengene aldri igjen skulle gå tilbake til Juan Carlos I’s kontoer, og skrev umiddelbart ned sitt ønske om at pengene, ved hans død, skulle fordeles til veldedige og sosiale formål. Spesielt til de som støtter barn, som han aldri selv kunne få.

Bankmannen og historielektoren ved Oxford har også donert sine to boliger i Storbritannia (London) og Frankrike (Périgord), komplett med parkeringsplasser, verdsatt til ytterligere fem millioner pund (5,8 millioner euro), samt saldoen på en sveitsisk bankkonto, slik det er bekreftet av organisasjonen og av en slektning av giveren.