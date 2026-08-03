Spanias etterretningstjeneste sier at Marokko ikke sto bak migrasjonskrisen i Ceuta, men at landet bidro til den

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I etterkant av migrasjonskrisen i Ceuta, da over 60 000 migranter kom inn i den spanske enklaven ved kysten av Marokko ved å omgå grensene, har de spanske etterretningstjenestene analysert krisen og kommet til den konklusjonen at den massive tilstrømningen av mennesker ikke ble iscenesatt av Marokko, men at de marokkanske myndighetene la til rette for deres innreise, der regjeringen i Rabat tjente på den internasjonale oppmerksomheten, til tross for de bekreftede dødsfallene av 72 mennesker som druknet i havet.

Ifølge analysen, som ble rapportert i morges av El País, stammer påstanden om at ankomsten av tusenvis av migranter (som hadde vokst eksponentielt i dagene før den eksploderte torsdag 30. juli, dagen da tusenvis av mennesker kom inn samtidig og overbelastet byen med 85 000 innbyggere) sin opprinnelse i en falsk nyhet spredt gjennom sosiale medier og meldingsgrupper, etter en nylig kjennelse fra den spanske høyesterett som fastslo at migranter som ankom ved å svømme til Ceuta og Melilla ikke kunne utvises umiddelbart, men at saken måtte behandles.

Dette førte til at tusenvis av marokkanere, for det meste unge menn, trodde de ville få lov til å bli i Spania og ikke bli sendt tilbake, men slik var det ikke, og de fleste av dem har returnert til Marokko, og krysser nå grensene til fots, flere dager etter at de kom inn i landet via sjøveien. En ny fysisk sjøbarriere er blitt installert i sjøen.

Torsdag 30. juli var det også en helligdag i Marokko, Tronedagen, og grenseovervåkningen ble redusert til et minimum og deretter helt opphevet, slik at folkemengdene kunne passere.

Spanias etterretningstjenester mener at marokkanske myndigheter var klar over bløffen på sosiale medier, men ikke gjorde noe for å stoppe den fordi de så det som en mulighet til å undergrave Spanias internasjonale omdømme og regjeringen, som de er i konflikt med på mange fronter, blant annet når det gjelder Spanias holdning til Vest-Sahara (Spania har nylig gitt statsborgerskap til rundt 70 000 opprinnelige sahrawier født under spansk administrasjon før 1976 og deres etterkommere i første ledd) eller en nylig inngått avtale mellom Spania og Algerie (en politisk rival til Marokko). Noen antyder at den fortsatt ubestemte vertsbyen for finalen i VM i fotball 2030 – et mesterskap som skal arrangeres i fellesskap av Spania, Portugal og Marokko – kan være en annen grunn til at Marokko har interesse av å provosere frem en politisk krise i Spania… selv om det koster mange av deres egne borgere livet.