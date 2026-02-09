Spanias høyreekstreme VOX dobler antall seter i regionalvalget i Aragon

HQ

Spanias høyreekstreme VOX-parti økte sin representasjon i Aragons regionale forsamling betydelig på søndag, doblet antall seter fra 7 til 14 og fikk 18 % av stemmene. Fremgangen kommer etter at det konservative regjeringspartiet PP utlyste nyvalg i desember for å konsolidere makten og begrense VOX' innflytelse, en strategi som til syvende og sist styrket det høyreekstreme partiet i stedet. Til tross for at PP fortsatt er det største partiet i den 67-seters forsamlingen med 26 seter, er partiet nå i større grad avhengig av VOX for å kunne styre effektivt.

Sosialistpartiet, som ledes av statsminister Pedro Sánchez, gikk historisk tilbake i Aragón, tapte fem mandater og gjorde sitt dårligste resultat i regionen. Analytikere bemerket at resultatene signaliserer en bredere høyredreining i Spania i forkant av parlamentsvalget i august 2027, der VOX fremstår som den største mottakeren av velgernes misnøye. "Det var faktisk et momentumskifte til høyre. Men VOX var den viktigste, og eneste, mottakeren", skrev Eurointelligence i et nyhetsbrev mandag.

Resultatet gjenspeiler VOX' tidligere fremgang i Extremadura i desember i fjor, og gjenspeiler partiets økende innflytelse i hele Spania. PP er svekket av både synkende regional oppslutning og nasjonale korrupsjonsskandaler, og Spanias politiske landskap ser ut til å bli stadig mer fragmentert, noe som gjør at de store partiene må navigere i koalisjonsavhengigheten når neste parlamentsvalg nærmer seg...