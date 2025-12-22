Spanias julelotteri sprer glede i León etter en av de verste skogbrannene i Spanias historie

HQ

Spanias ikoniske julelotteri, El Gordo, delte mandag ut en rekordstor sum på 2,77 milliarder euro i premier, noe som spredte glede i provinsen León, som ble herjet av skogbranner tidligere i år.

Etter en av de verste skogbrannene i spansk historie

"Etter den forferdelige sommeren vi har vært gjennom med skogbrannene, er jeg veldig emosjonell, det er overveldende", sa en av vinnerne til lokalradioen.

En stor andel av vinnerloddene ble solgt i byer som La Bañeza, der innbyggerne skal dele hundrevis av millioner euro etter at en av de verste skogbrannene i spansk historie svidde av området i august.

Trekningen, som ble kringkastet over hele landet fra Madrids Teatro Real, fulgte en flere hundre år gammel tradisjon der skolebarn sang ut vinnertallene. Til tross for en kortvarig avbrytelse av demonstranter, fortsatte det festlige ritualet som normalt.

For lokalsamfunn som var hardt rammet av tragedien, har gevinsten blitt beskrevet som et øyeblikk av lettelse og håp, som avslutning på et år der mange spanjoler nok en gang vendte seg til El Gordo, ikke bare for rikdom, men for felles feiring og optimisme.